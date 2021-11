Astronomie : comment se passe la réadaptation des astronautes à leur retour sur Terre ?

Dans la nuit du 8 au 9 novembre, Thomas Pesquet et son équipe devraient retrouver la Terre après une mission de six mois dans l'espace. Le JT du 12/13 s'est posé la question de savoir comment se passe la réadaptation des astronautes à leur arrivée.

Après avoir reporté son départ à cause des conditions météorologiques, Thomas Pesquet devrait revenir sur Terre dans la nuit du 8 au 9 novembre. Toutefois, après une mission de six mois dans l'espace, les interrogations fusent pour savoir comment les astronautes se réadaptent sur Terre. On le sait après plusieurs mois dans l'espace, il est très difficile de revenir au top de sa forme.

Une réadaptation compliquée

En 2017, après plusieurs mois passés dans l'espace, Thomas Pesquet était très diminué. Il lui a fallu deux semaines pour retrouver l'équilibre. Le changement corporel est aussi très brutal. L'astronaute a perdu 1% de masse osseuse tous les mois. Ce dernier mesure 4 cm de plus qu'au moment du départ. Des modifications très profondes qui se passent lors du retour sur Terre, ce qui devrait donner du fil à retordre à Thomas Pesquet et ses collègues.