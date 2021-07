Richard Branson contre Jeff Bezos, le match des milliardaires dans la course au tourisme spatial

Avec deux vols prévus à quelques jours d'écart, la compétition entre les entreprises de tourisme spatial Virgin Galactic, fondée par Richard Branson, et Blue Origin, créée par Jeff Bezos, bat son plein. Dans ce marché naissant, les sociétés se sont toutes deux positionnées sur le secteur des vols courts dans l'espace, avec quelques minutes en apesanteur seulement pour les passagers. Franceinfo vous en dit plus sur ce match entre les deux milliardaires, point par point, alors que la fusée de Richard Branson doit décoller dimanche 11 juillet du Nouveau-Mexique (Etats-Unis).

Deux patrons atypiques

Richard Branson, le milliardaire tête brûlée.Il a créé son entreprise spatiale, Virgin Galactic, en 2004. A 70 ans, le Britannique Richard Branson, est d'abord connu pour avoir fondé le groupe Virgin, qui comprend une compagnie aérienne, et des activités allant du fitness aux télécommunications. Mais l'excentrique milliardaire cultive également son image de tête brûlée. Il a ainsi multiplié les exploits parasportifs, comme traverser l'océan Atlantique en ballon ou la Manche dans une voiture amphibie.

Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Le patron d'Amazon a lancé dès 2000 sa société spatiale Blue Origin. Mais à 57 ans, l'homme le plus riche du monde est surtout connu pour avoir lancé le géant de l'e-commerce il y a près de trois décennies. Cotée à 1 700 milliards de dollars en Bourse le 5 juillet, Amazon est devenue le leader mondial dans son domaine. Début juillet, Jeff Bezos a quitté sa place de directeur général d'Amazon pour se consacrer à ses projets spatiaux, explique France 2 dans ce portrait.

Deux engins différents

"VSS Unity", un mode de lancement original. Le modèle de vaisseau développé par Virgin Galactic s'appelle SpaceShipTwo et l'exemplaire particulier utilisé dimanche VSS Unity. Il ne ressemble pas à une fusée "classique". Il est d'abord accroché sous un avion porteur, qui décolle d'une piste traditionnelle et gagne en altitude durant environ une heure. A quelque 15 kilomètres de haut, le vaisseau est largué. Il allume alors son moteur pour une ascension supersonique, jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude, marquant la frontière de l'espace, selon la définition utilisée par les Etats-Unis. Le moteur est coupé, et les passagers peuvent flotter en apesanteur, jusqu'à un apogée, à environ 90 km. Le vaisseau redescend ensuite en planant jusqu'à son atterrissage.

Ce vaisseau peut accueillir deux pilotes et jusqu'à six passagers. La cabine comporte 12 grands hublots et pas moins de 16 caméras. En 2014, lors d'un test, il s'était brisé en vol à cause d'une erreur de pilotage, tuant l'un des pilotes. Un nouvel exemplaire de l'engin a déjà atteint trois fois l'espace, en 2018 et 2019 depuis la Californie, puis en mai dernier au Nouveau-Mexique. En 2019, il avait déjà transporté une passagère, employée de la compagnie.

"New Shepard", plus classique. Chez Blue Origin, la fusée réutilisable, nommée New Shepard en l'honneur du premier Américain à avoir atteint l'espace, Alan Shepard, décolle à la verticale. Elle est composée d'un lanceur d'environ 16 mètres de haut et, à son sommet, d'une capsule en forme de demi-ovale. Elle accélère à plus de Mach 3, soit trois fois la force de la pesanteur terrestre. A environ 75 km d'altitude, la capsule au design ultramoderne, qui compte six sièges, et six très grands hublots, se sépare, poursuivant sa trajectoire jusqu'à atteindre plus de 100 km. Puis elle entamera une chute libre pour revenir vers la Terre, freinée par des parachutes, puis des rétrofusées. Le voyage durera au total 11 minutes.

Le lanceur revient de son côté se poser automatiquement non loin de son lieu de décollage. La fusée a déjà réalisé 15 vols d'essais, mais encore jamais avec des humains à bord. Les lancements ont eu lieu dans l'ouest du Texas, près de la petite ville de Van Horn.

Deux vols à dix jours de distance

"VSS Unity" : le 10 juillet, avec Richard Branson à bord. Le premier vol sera donc celui de Virgin Galactic, dimanche depuis le Nouveau-Mexique. L'heure prévue de décollage n'a pas encore été communiquée, mais l'entreprise a précisé qu'une retransmission vidéo en direct aurait lieu à partir de 7 heures, heure locale (soit 15 heures en France).

L'avion porteur décollera d'une piste classique, puis larguera en altitude le vaisseau VSS Unity accroché sous lui. Les deux pilotes à bord allumeront alors son moteur jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude. Les passagers, Richard Branson et trois autres employés de Virgin Galactic, pourront ensuite se détacher et flotter en apesanteur quelques minutes. Enfin, le vaisseau redescendra en planant.

"New Shepard" : le 20 juillet, avec Jeff Bezos et une pilote octogénaire. Le second voyage spatial sera effectué par Blue Origin le 20 juillet, date anniversaire des premiers pas sur la Lune en 1969. La fusée décollera à la verticale depuis l'ouest du Texas. La capsule se séparera à environ 75 km de hauteur, avant d'entamer son retour vers la Terre.

A bord, Jeff Bezos sera accompagné de son frère, Mark, du mystérieux vainqueur d'une vente aux enchères dont le nom n'a pas encore été révélé, et d'une ancienne pilote de 82 ans, Wally Funk, qui avait candidaté en vain pour devenir astronaute à la Nasa. Ce sera le premier vol habité de cette fusée.

Des objectifs plus immédiats pour Branson

Richard Branson veut lancer ses opérations commerciales en 2022. Virgin Galactic prévoit le début des opérations commerciales régulières début 2022, et ambitionne à terme de mener 400 vols par an depuis Spaceport America, sa base au Nouveau-Mexique. Quelque 600 billets ont déjà été vendus, y compris à des célébrités hollywoodiennes, pour un prix compris entre 200 000 et 250 000 dollars. Lorsque de nouveaux tickets seront mis en vente, le prix sera plus élevé, a prévenu l'entreprise.

Jeff Bezos n'annonce pas de date. Blue Origin n'a pour le moment pas annoncé de date pour le début des opérations commerciales, ni de prix pour le billet. Mais une place a été mise aux enchères pour le vol du 20 juillet, et le mystérieux vainqueur, dont l'identité reste inconnue, a payé 28 millions de dollars. Comme pour Virgin Galactic, des missions scientifiques sont aussi prévues, en transportant des expériences pour les exposer à l'environnement spatial.