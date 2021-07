Tourisme spatial : match sidéral entre les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson pour la conquête des vols commerciaux

Les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson sont lancés dans une course à l’espace pour la conquête des vols commerciaux. Wally Funk, légende de l'aviation civile, sera emmené par la fusée du patron d’Amazon.

C'est un match de milliardaires qui se joue actuellement aux États-Unis. Qui de Jeff Bezos ou de Richard Branson arrivera le premier dans l'espace ? Pour l'instant, Jeff Bezos a l'avantage. Le fondateur d'Amazon a en effet invité dans sa fusée Wally Funk, 82 ans, qui deviendrait alors la personne la plus âgée dans l'espace. L'Américaine est une légende de l'aviation civile, et Jeff Bezos lui offre ainsi son rêve d'astronaute.

"J'ai bien cru que je n'irais jamais dans l'espace"

Wally Funk pilote depuis toujours, elle qui a pris sa première leçon à 9 ans. Mais elle est surtout une pionnière : en 1906, elle candidate pour devenir astronaute à la Nasa. "Ils m'ont dit que j'avais mieux réussi les tests, et plus rapidement que les hommes. Mais la Nasa ne m'a pas sélectionnée. J'ai bien cru que je n'irais jamais dans l'espace", confie-t-elle. En réalité, aucune femme ne sera sélectionnée. La Nasa imposait d'être un pilote militaire, et à l'époque, les femmes n'étaient pas admises dans l'aviation. Le choix de Wally Funk par Jeff Bezos est clair : il répare ainsi une injustice, et le monde entier va vivre au rythme de ses aventures.

De son côté, Richard Branson, le concurrent de Jeff Bezos, emmène avec lui un équipage plus classique, mais présenté aussi façon Hollywood dans un clip. Le point fort du milliardaire est le calendrier : il pourrait bien arriver avant Jeff Bezos dans l'espace. Le décollage de sa fusée est en effet prévu le 11 juillet, soit neuf jours avant celui de Jeff Bezos. L'un des deux hommes entrera, avant l'autre, dans l'histoire d'une nouvelle conquête : celle des vols commerciaux.