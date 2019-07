Apollo 11 décollait pour la Lune il y a 50 ans

Il y a 50 ans, le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins décollent pour la Lune. Le documentaire, Apollo 11 : Retour vers la Lune, diffusé sur franceinfo.fr à partir du 16 juillet, fait revivre leurs derniers instants sur Terre avant une épopée lunaire. Avant le départ de la fusée, les équipes vérifient une dernière fois les combinaisons spatiales, car la moindre défaillance pourrait être mortelle. Réputé pour son sang-froid, Neil Armstrong commande la mission Apollo 11.

Le spectre d'Apollo 1

Dehors, une foule immense s'est massée près du Centre spatial Kennedy en Floride. Près de six millions de personnes sur Terre sont suspendues à leur radio ou poste de télévision. Jamais encore un événement n'avait réuni autant de monde. Dernier salut des trois hommes trois heures avant le départ. Ils montent ensuite dans la fusée avec en tête l'accident d'Apollo 1 trois ans plus tôt qui a tué trois astronautes. Ils prennent place dans une capsule conique située au sommet de la fusée. Puis soudain un bruit colossal. Lentement, les 3 600 tonnes de l'engin s'arrachent du sol au milieu d'un immense nuage. Et dix minutes plus tard, les astronautes sortent de l'orbite terrestre, direction la Lune. Le voyage va durer trois jours...

