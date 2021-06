Photo Hebdo : de Londres à la Chine en passant par l'espace

A-t-il la tête qui tourne ? Accroché à une grue, un astronaute russe évolue autour de la station spatiale internationale. Il prépare l'arrivée d'un nouveau module. Si lui flotte dans l'espace, d'autres flottent dans l'eau. À Londres (Royaume-Uni), des nageurs font des brasses dans une piscine suspendue, à 35 mètres du sol. Un privilège réservé à un complexe immobilier de prestige. Et si le vrai luxe, c'était l'espace ?

En Chine, trois enfants au lieu de deux

Sur la côte sud de l'Angleterre, des milliers de personnes prennent aussi un bain de foule. Et dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine, une décision très politique a été prise. Désormais, les couples pourront faire trois enfants au lieu de deux, pour lutter contre le vieillissement de la population. Et en Colombie, la flamme de la contestation ne s'arrête pas : des manifestants, en plein duel avec la police, réclament plus de justice sociale.