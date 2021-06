Colombie : du progrès dans les négociations entre le gouvernement et les manifestants, un mois après le début de la crise sociale

Le début d'une sortie de crise ? Les pourparlers entre le gouvernement et des représentants des manifestants pour tenter de résoudre la crise sociale en Colombie ont progressé mardi 1er juin pour la première fois. Le pays connaît un soulèvement populaire sans précédent depuis un mois, qui a fait près de 60 morts et 111 disparus.

Plusieurs séries de pourparlers entre le gouvernement du président conservateur Ivan Duque et le Comité national de grève ont eu lieu depuis le 7 mai, sans pour autant permettre de trouver un accord préalable. Le gouvernement exige, avant de négocier, la levée des barrages qui paralysent de nombreux axes routiers, en particuliers dans le sud-ouest, provoquant pénuries et exaspération d'une partie de la population.

Désamorçage de la crise

Un compromis pourrait être atteint sur cette question. Fabio Arias, un des porte-parole du Comité national de grève, qui réunit notamment des syndicalistes, des étudiants, des mouvements indigènes, a déclaré qu'étaient en cours "des rapprochements pour lever les barrages" érigés par des manifestants et qui bloquent des axes routiers depuis plusieurs semaines.

Le Comité national de grève, l'organisme initiateur du mouvement de contestation lancé le 28 avril, ne représente pas l'ensemble des secteurs en révolte contre le gouvernement. Toutefois, un accord avec l'instance la plus visible des manifestants serait perçu comme une étape importante vers un désamorçage de la crise.

Mouvement de contestation contre les brutalités policières

La fronde sociale a d'abord éclaté contre un projet de réforme fiscale visant à augmenter la TVA et à élargir la base de l'impôt sur le revenu alors que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, qui a appauvri de nombreux Colombiens, est loin d'être terminée. Le projet a depuis été retiré. Mais le soulèvement s'est ensuite transformé en un mouvement de contestation des brutalités policières au cours des manifestations et en des appels à plus de justice sociale dans un pays figurant parmi ceux où les inégalités sont les plus grandes en Amérique latine.

La crise a connu un nouveau tournant avec la mort de 13 personnes en une seule journée à Cali, la troisième plus grande ville de Colombie, le 28 mai. Des civils portant des gilets pare-balles et munis de pistolets et de fusils ont notamment tiré sur les manifestants, sous les yeux de la police. Cette situation a poussé la Haute-représentante de l'ONU pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, à demander une "enquête indépendante" sur les affrontements à Cali.