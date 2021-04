Mars : comment l'hélicoptère "Ingenuity" va tenter l'exploit de voler sur la planète rouge

Il ne doit durer que 40 petites secondes mais n'en sera pas moins historique. Le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète, qui avait été repoussé, sera finalement tenté, lundi 19 avril, par Ingenuity, l'hélicoptère de la Nasa, sur Mars.

Le vol doit débuter vers 9h30 (heure de Paris), et la Nasa prévoit de diffuser en direct sur internet la réception des premières données, dès 12h15. Initialement prévue le 11 avril, l'opération avait été retardée en raison d'un problème technique apparu lors du test des rotors de l'engin.

On Mon., April 19, our Ingenuity #MarsHelicopter makes its first attempt at flight. Watch live coverage from @NASAJPL beginning at 6:15am ET (10:15am UTC) as the team receives the first data & finds out if they've made history: https://t.co/JFEsGuAYbr pic.twitter.com/w6RjKWVHV7