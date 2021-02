VIDEO. Mars : revivez l'atterrissage du robot Perseverance sur la planète rouge

"Atterrissage confirmé!", s'est exclamée Swati Mohan, en charge du contrôle des opérations d'atterrissage de Perseverance. Le robot de la Nasa s'est posé sur Mars, jeudi 18 février, peu avant 22 heures (heure française). Des cris de joie ont retenti dans la salle de contrôle de Pasadena, en Californie. Il faut dire que la manœuvre était périlleuse. Le lieu choisi, le cratère Jezero, est le site d'atterrissage le plus dangereux jamais tenté, en raison de son relief.

Après être entré dans l'atmosphère martienne à 20 000 km/h, les frictions avec l'air ont fait monter la température du vaisseau jusqu'à 1 300°C. Le rover était protégé par un bouclier thermique, qui n'a été largué qu'après l'ouverture d'un immense parachute supersonique. Huit rétrofusées ont fini de le ralentir avant qu'il ne déploie ses six roues, suspendu le long de câbles jusqu'au contact avec le sol.

Le véhicule le plus gros jamais envoyé sur Mars

La Nasa a rapidement communiqué une photo prise par le rover sur place. "Bonjour le monde. Ma première vue sur la maison qui sera la mienne pour toujours", a tweeté le compte officiel du rover pour accompagner l'extraordinaire image en noir et blanc, sur laquelle on peut voir l'ombre du véhicule projetée au sol. Perseverance est le véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars. Il pèse une tonne et est équipé d'un bras robotique de plus de deux mètres.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Pour la première fois, la mission "Mars 2020" de l'agence spatiale américaine a comme but explicite de trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge, en collectant pendant plusieurs années jusqu'à une trentaine d'échantillons de roche. Les tubes scellés devront ensuite être rapportés sur Terre par une future mission, dans les années 2030, afin d'être analysés.