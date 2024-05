L'astronaute française Sophie Adenot s'envolera en 2026 pour une mission à bord de la Station spatiale internationale

Elle sera la deuxième Française à séjourner à bord de l'ISS, après Claudie Haigneré en 2001. L'astronaute Sophie Adenot va partir en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2026, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA), mercredi 22 mai. Deux premières missions ont été dévoilées pour les cinq astronautes de carrière de la promotion 2022 de l'ESA, lors d'un Conseil espace de l'agence à Bruxelles. Outre Sophie Adenot, le Belge Raphaël Liégeois a été assigné à une mission. L'ancienne pilote d'essai d'hélicoptère sera la première à s'envoler.

"Je suis hyper heureuse. Je sais que cela va être deux années très intenses avant le décollage, mais je suis hyper contente", a-t-elle réagi auprès de franceinfo. Et d'ajouter : "Cette annonce est arrivée très vite, un peu comme une surprise, et je suis très honorée."

"Alors que les activités d'exploration se développent à un rythme sans précédent, l'envoi dans l'espace de deux astronautes de l'ESA nouvellement diplômés constitue une étape cruciale dans la préservation du savoir-faire européen", a commenté le directeur de l'Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher. Selon lui, ces deux nouvelles missions permettent de "[garantir] la participation à long terme de l'Europe aux programmes en cours tel qu'Artemis ainsi qu'à tout projet futur, impliquant des vols spatiaux habités et de l’exploration".



Elle poursuit sa préparation à Houston

Les cinq astronautes de la promotion 2022 ont été diplômés, le 22 avril, à l'issue de leur basic training (entraînement de base), qui a duré un an, au centre des astronautes de Cologne (Allemagne).

Au niveau du rythme, Sophie Adenot s'attend à ce que son emploi du temps soit plus dense que lors de l'année passée. "On passe à la vitesse supérieure, notamment parce qu'il faut acquérir toutes les qualifications, des plus basiques jusqu'aux plus élaborées", a-t-elle expliqué à franceinfo.

Arrivée aux Etats-Unis début mai, Sophie Adenot a déjà commencé la suite de sa préparation au centre spatial de la Nasa, l'agence spatiale américaine, situé à Houston (Texas). Au programme : de nombreux entraînements relatifs aux sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire le fait de sortir dans l'espace hors de l'ISS, placée en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Elle suit pour l'instant des "cours théoriques" sur ces sorties : "Le premier entraînement en piscine, ce n'est pas pour maintenant, cela va venir dans quelques semaines", a-t-elle relaté.

Les détails des missions de Sophie Adenot et Raphaël Liégeois ne sont pas encore connus et seront dévoilés progressivement. La seule précision apportée avec prudence par l'astronaute française concerne la période prévue pour son départ. "Pour le moment, un décollage est prévu au printemps 2026", confie-t-elle, en rappelant que cette échéance doit être prise avec des pincettes, car tout peut bouger dans le secteur spatial.