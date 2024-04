Après son "basic training" au centre des astronautes de l'Agence spatiale européenne, Sophie Adenot a reçu son diplôme, le 22 avril. Elle revient sur cette année passée à Cologne.

L'astronaute française Sophie Adenot a reçu son diplôme, lundi 22 avril, après un an de formation au centre de l'Agence spatiale européenne à Cologne (Allemagne). Celle qui a passé dix-sept ans au sein de l'armée a été émue aux larmes lors de la cérémonie. "Il y a l'émotion qui est arrivée, et puis je ne l'ai pas vue venir. Je ne pensais pas que cela allait venir comme ça", confie-t-elle.

Parmi les souvenirs de cette année de basic training (entraînement de base), Sophie Adenot cite le "premier entraînement en sortie extravéhiculaire", c'est-à-dire de simulation de sortie dans l'espace.

"L'instructeur qui était derrière la console était lié à nous par casque audio. Et au moment où je sors du sas, avant de commencer à dérouler les procédures qui étaient vraiment très techniques et méthodiques, il commence à me dire 'welcome to space' [bienvenue dans l'espace]", relate-t-elle. "Oui, dans quelques années, cela va être une vraie mission spatiale", s'est-elle dit alors. "C'est comme si toutes les choses se concrétisaient petit à petit."