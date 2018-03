Grâce à la Nasa, vous pouvez envoyer (gratuitement) votre nom sur le Soleil

Il s'agit d'une opération de communication avant le lancement en juillet 2018 de la mission "Parker Solar Probe".

Voler près du soleil sans se brûler les ailes, c'est possible. Enfin presque. Avant le lancement en juillet de sa mission "Parker Solar Probe", la Nasa propose à qui veut bien d'ajouter son nom dans une carte mémoire qui sera embarquée à bord. Lancée mardi 6 mars, l'opération a comme slogan la question suivante : "Voulez-vous décrocher le billet le plus chaud de cet été sans faire la queue ?"

Il s'agit évidemment d'une opération de communication destinée à faire parler de cette mission historique. Il faut dire que "Parker Solar Probe" sera la première sonde à s'approcher aussi près du Soleil. Pour expliquer sa démarche, la Nasa a mis en ligne une vidéo promotionnelle :

Jusqu'au 27 avril pour vous inscrire

"Parker Solar Probe" stationnera à (seulement) six millions de kilomètres et mettra pas moins de six ans pour s'installer en orbite autour de celui-ci. Température attendue sur place : quinze millions de degrés celsius. Oui, vous avez bien lu. Pour y résister, la sonde sera donc protégée par d’épaisses couches de carbone.

"Cette sonde se rendra dans une région que l'humanité n'a jamais explorée auparavant", se félicite Thomas Zurbuchen, l'administrateur associé de la Direction des missions scientifiques au siège de la Nasa, à Washington (Etats-Unis). Les inscriptions sont gratuites, et ouvertes à tout le monde jusqu'au 27 avril. Il suffit de cliquer sur ce lien.