Espace : une fusée de SpaceX emmène pour la première fois une Russe vers la Station spatiale internationale

Une fusée de l'entreprise américaine SpaceX a décollé mercredi 5 octobre vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis la Floride, aux Etats-Unis, avec à son bord la cosmonaute russe Anna Kikina, alors même que les tensions entre Washington et Moscou sont à leur comble depuis le début de la guerre en Ukraine.

