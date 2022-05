Espace : Starliner, la capsule de Boeing, atteint pour la première fois la Station spatiale internationale

C'est un succès pour l'entreprise, qui doit à l'avenir transporter des astronautes pour la Nasa. La capsule de Boeing, Starliner, s'est pour la première fois arrimée vendredi 20 mai à la Station spatiale internationale (ISS). L'arrimage a eu lieu à 20h28, heure de la côte est américaine (2h28 samedi à Paris), avec plus d'une heure de retard sur l'horaire initialement prévu à causes d'ultimes vérifications lors des manœuvres, minutieusement chorégraphiées à 400 km au-dessus de nos têtes.

Les astronautes à bord de l'ISS et la salle de contrôle à Houston ont surveillé de près l'approche. Starliner s'est d'abord stabilisée à environ 250 mètres de la station. Puis, après avoir avancé légèrement, la capsule a reculé afin de démontrer pouvoir battre en retraite en cas de besoin. Enfin, après un nouvel arrêt maîtrisé quoique plus long que prévu à 10 mètres, la délicate manœuvre finale, effectuée alors que la station file à 28 000 km/h, a été enclenchée. Le véhicule s'est doucement approché, jusqu'au contact. "Le vaisseau Starliner réussit son premier arrimage historique à la Station spatiale internationale, ouvrant une nouvelle voie d'accès au laboratoire volant pour les équipages", a alors déclaré un commentateur sur la retransmission en direct de l'agence spatiale américaine.

Hello, #Starliner! @BoeingSpace's human-rated spacecraft has arrived at the International @Space_Station for the first time, docking at 8:28pm ET (00:28 UTC). pic.twitter.com/gXceiHJhuB