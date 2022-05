Espace : après des années d'attente, la capsule Starliner de Boeing est en route vers l'ISS pour son vol test

Enfin. Après des années de retard, la capsule spatiale de Boeing, Starliner, a fini par décoller dans la soirée du jeudi 19 mai depuis Cap Canaveral (Floride). Elle doit s'amarrer 24 heures plus tard, c'est-à-dire samedi, à la Station spatiale internationale (ISS). Ce vol test, qui se fait sans passager à bord, doit permettre de prouver que la capsule est sûre pour transporter des humains. Objectif affiché : devenir la deuxième entreprise à servir à l'avenir de "taxi" pour les astronautes de la Nasa, après SpaceX.

La capsule a été placée sur la bonne trajectoire, mais deux des douze propulseurs normalement utilisés pour la manœuvre n'ont pas fonctionné, ont déclaré des responsables de la Nasa lors d'une conférence de presse. Ce problème ne devrait toutefois pas affecter la mission.

See views from the Space Launch Complex-41 launch pad and spacecraft separation during today's #Starliner #OFT2 liftoff atop a @ulalaunch #AtlasV . Stay tuned for docking with @Space_Station on May 20. pic.twitter.com/Ztjs36IwQf

Ce test avait déjà été tenté en 2019. Mais il avait alors frôlé la catastrophe et le vaisseau avait dû revenir sur Terre prématurément sans avoir atteint l'ISS. Puis en août 2021, un nouvel essai avait dû être annulé au tout dernier moment, avant même le lancement, à cause d'un problème de valves détecté lors des ultimes vérifications.

Pendant ce temps-là, SpaceX, pourtant nouvelle venue dans l'industrie aérospatiale par rapport à Boeing, a de son côté réussi ses propres tests, et commencé à transporter les astronautes de la Nasa lors de missions régulières. L'entreprise du milliardaire Elon Musk a déjà acheminé 18 astronautes avec sa propre capsule, Dragon.

Onward! Here's the view from the @ULALaunch Centaur upper stage as the @BoeingSpace #Starliner began flying on its own, bound for the @Space_Station. pic.twitter.com/HNBMTCX3ut