Espace : pour concurrencer SpaceX, ArianeGroup va développer un mini-lanceur réutilisable

Le lanceur "doit être opéationnel en 2026". L'entreprise européenne ArianeGroup va développer un mini-lanceur réutilisable, pour concurrencer notamment les américains de SpaceX pionniers de cette technologie, a annoncé lundi 6 décembre le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire. Une déclaration qui intervient lors d'un déplacement sur le site d'ArianeGroup à Vernon (Eure), où sont notamment testés les moteurs des grosses fusées Ariane.

L'Europe a "manqué le virage du lanceur réutilisable, nous n'y avons pas cru, nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains qui ont développé SpaceX et Falcon 9, et ce retard il faut le rattraper", a concédé Bruno Le Maire, en présentant la nouvelle stratégie spatiale de la France. Cette stratégie comprend aussi l'ambition de développer des "micro-lanceurs", eux aussi réutilisables et de davantage intégrer des jeunes pousses à cet écosystème.

Le ministre tente de rassurer les employés

Le site de Vernon, dont les salariés étaient inquiets des retombées des annonces d'ArianeGroup en septembre concernant la suppression de 600 postes en France et en Allemagne, a vocation à voir ses effectifs augmenter, a promis le ministre. "Aujourd'hui il y a un peu plus de 800 emplois sur le site de Vernon, à horizon 2025 il y en aura près de 1 000", a-t-il assuré.