Espace : les images du télescope James Webb, "une promesse juste monstrueuse" pour l'astrophysicien Hervé Dole

Après avoir dévoilé la première image du téléscope spatial James Webb, la Nasa a publié au cours d'une conférence, au compte-goutte et avec des explications, de nombreux autres clichés du remplaçant d'Hubble réalisé par l'ESA et la Nasa. Hervé Dole, astrophysicien et professeur à l’université Paris Saclay se montre très satisfait et excité par ces nouveaux clichés et les perspectives scientifiques qu'ils ouvrent, tout en rappelant que c'est l'aboutissement d'une "aventure humaine de plus de trente ans."

franceinfo : La Nasa vient de publier d'autres images capturées aujourd'hui par le téléscope James Webb. Un grand moment pour vous ?

Hervé Dole : Extraordinaire. On attend ça depuis des décennies et même si on participe à un titre ou à un autre à cette aventure collective, on est toujours époustouflé par la qualité des images et du signal qui viennent des tréfonds de l'univers. Forcément, on a conçu ça collectivement depuis des années donc on savait à quoi s'attendre. Mais c'est quand même toujours mieux de voir que ce qu'on a prévu fonctionne, et y compris des choses inattendues qui permettent de voir de nouvelles galaxies. On a des petits points rouges qu'on avait jamais vus et dont certains ont été confirmés par ce fameux spectre infrarouge, notamment une galaxie très, très lointaine. En fait, le spectre, ça pourrait être un peu comme un test PCR par rapport à un thermomètre que vous faites quand vous avez le Covid. Les images, c'est un peu le thermomètre : ça vous donne un premier diagnostic très beau, certes très informatif, mais si vous faites le test avec le spectre, là vous avez beaucoup plus d'informations. Donc c'est un peu moins sexy que les images, par contre en termes d'information c'est juste monstrueux.

Il y a ces avancées scientifiques nombreuses qu'on imagine désormais entre vos mains avec des données à étudier...

Oui, c'est un succès scientifique qui débute : en une semaine, tous ces résultats ont déjà été obtenus et on prévoit une vingtaine d'années d'opérations de James Webb. Il y a un succès technique et technologique parce que les technologies qui ont été embarquées ont pour la plupart volé pour la première fois. Et ça marche parfaitement : il y avait plus de 300 points d'échec qui pouvaient tout bloquer, et tout fonctionnait parfaitement. Et puis, c'est une aventure humaine : il y a des gens qui travaillent dessus depuis plus de 30 ans, certains collègues sont parfois déjà à la retraite.

Certaines images qui nous proviennent de 13,5 milliards d'années lumière. On a même du mal à se rendre compte de ce que ça représente...

Oui en gros, c'est presque les premières galaxies qu'on cherche à voir, on regarde dans le passé. La lumière à une vitesse finie donc quand vous regardez la Lune, par exemple, vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde, car la lumière met une seconde à arriver. Là, on va un tout petit peu plus loin : 13,1 milliards d'années en l'occurrence. En fait, on a vu une lumière encore plus lointaine qui est le fond cosmologique avec le satellite européen Planck, mais à cette époque-là dans l'univers, juste après le Big Bang, il y avait pas de galaxies. James Webb va aller voir les premières galaxies, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus loin, par contre c'est ce qu'il y a de plus "formé", en quelque sorte.

Plus personnellement. Est-ce qu'il y a une image qui vous a fasciné, vous, quand vous avez découvert ces clichés ?

C'est la première image montrée par Joe Biden, la vice présidente et les collègues de la Nasa. Cette image d'un champ très profond. En quelques heures de pose, on a tout ça. C'est une promesse juste monstrueuse.