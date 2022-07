En images Espace : voici toutes les premières images du télescope James Webb

Des étoiles plein les yeux. Après une première photographie dévoilée lundi soir par le président américain Joe Biden, la Nasa a révélé mardi 12 juillet la totalité des cinq premières images du télescope James Webb.

>> Pourquoi le télescope James Webb va révolutionner l'observation spatiale en succédant à Hubble

L'image la plus profonde de l'Univers

La première image, celle de lundi, dévoile des galaxies formées il y a 13 milliards d'années. Elle montre l'amas de galaxies SMACS 0723. C'est l'image "la plus précise et la plus lointaine jamais obtenue. Elle représente une portion du ciel équivalente à la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras", a expliqué le centre national d'études spatiales sur Twitter.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022

La nébuleuse de la Carène : pouponnière d'étoiles

Une image révélée mardi montre un endroit de la nébuleuse de la Carène, une pouponnière d'étoiles, située à environ 7 600 années-lumière. "C'est beau à en avoir mal aux yeux", commente Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. "Ce que l'on est en train de voir là, c'est l'écume des vagues de la robe de la galaxie, qui est en train de danser", a résumé l'astrophysicien David Elbaz.

Et voici un endroit où des étoiles naissent, dans la nébuleuse de la Carène. C'est beau à en avoir mal aux yeux!!!!! En orange du gaz et de la poussière qui vont donner des étoiles. pic.twitter.com/A1HEjNF4iE — Eric Lagadec (@EricLagadec) July 12, 2022

Une étoile mourante

Le James Webb a capturé la nébuleuse de l'Anneau austral. Il s'agit d'une étoile mourante, une étoile double, qui expulse du gaz et de la poussière. L'image de gauche a été prise par l'instrument NIRCam du James Webb. Celle de droite par un autre instrument, appelé MIRI, qui se trouve également sur le James Webb. "On est en train de voir naître des molécules complexes dans le corps pratiquement mort d'une étoile et qui est la première étape vers la complexité, vers la vie", a commenté l'astrophysicien David Elbaz auprès du Cnes.

Put a ring on it!



Compare views of the Southern Ring nebula and its pair of stars by Webb’s NIRCam (L) & MIRI (R) instruments. The dimmer, dying star is expelling gas and dust that Webb sees through in unprecedented detail: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/yOMMmQcAfA — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Un groupement de galaxies : le Quintette de Stephan

Une autre image montre le Quintette de Stephan, un groupement de galaxies. Cinq sont visibles au total sur cette spectaculaire image, dont quatre en interaction, dans une véritable danse gravitationnelle. Deux sont en train de fusionner.

✋ Galactic high five!



In Webb’s image of Stephan’s Quintet, we see 5 galaxies, 4 of which interact. (The left galaxy is in the foreground!) Webb will revolutionize our knowledge of star formation & gas interactions in these galaxies: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/b2kH1tSyMs — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Des traces d'eau sur une exoplanète

Ce n'est pas forcément l'image la plus belle, mais elle laisse rêveur. L'analyse de la lumière de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96 b montre des traces d'eau. Attention, cela ne signifie pas que cette planète abrite une forme de vie ou est habitable. Mais les scientifiques cherchent et scrutent avec attention les exoplanètes qui présentent des traces d'eau.