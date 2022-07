La première image capturée par le télescope James Webb dévoile des galaxies formées il y a 13 milliards d'années

Elle est enfin là : après des années d'attente, la première image capturée par le télescope James Webb a été dévoilée lundi 11 juillet aux yeux du monde. Le somptueux cliché montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022

Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars (9,98 milliards d'euros), l'une des missions principales de James Webb est l'exploration des premiers âges de l'Univers. En astronomie, voir loin équivaut à remonter le temps, la lumière observée ayant voyagé durant des milliards d'années avant de nous parvenir.

L'image, qui fourmille de détails, montre l'amas de galaxies SMACS 0723, au cœur desquelles certaines structures "n'ont jamais été vues auparavant", selon la Nasa. Le cliché a été prise en un temps d'observation de 12,5 heures.

Cette première image scientifique et en couleur de James Webb marque un jour "historique", a salué le président Joe Biden lors de l'événement organisé pour l'occasion à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu. Cette photographie est "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers lointain jusqu'ici", s'est félicité l'agence spatiale américaine.

De nouvelles photos dévoilées aujourd'hui

Bien que les noms des cinq premières cibles cosmiques de James Webb aient été annoncés dès la semaine dernière, les images avaient elles été jusqu'ici jalousement gardées secrètes, afin de créer le suspense.

Les images suivantes de cette véritable pochette-surprise seront révélées lors d'un événement en ligne de la Nasa mardi matin. Elles doivent à la fois impressionner le grand public par leur beauté, mais aussi démontrer aux astronomes du monde entier toute la puissance des quatre instruments scientifiques embarqués.

Deux photos de nébuleuses – de très photogéniques et gigantesques nuages de gaz et de poussières où se forment les étoiles – sont au programme pour mardi : la nébuleuse de la Carène, et celle de l'anneau austral. Autre cible, le Quintette de Stephan, groupement de galaxies en interaction entre elles.

Le travail de recherche débute donc tout juste. "Les chercheurs vont bientôt commencer à en apprendre plus sur les masses, âges, histoires et compositions" de ces galaxies, a conclu la Nasa.