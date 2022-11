Espace : le télescope James Webb dévoile un nouveau cliché, un sablier de poussière autour d'une jeune étoile

Un cliché féerique. Le télescope spatial James Webb a révélé, mercredi 16 novembre, de nouvelles images flamboyantes d'un immense nuage de poussière en forme de sablier, autour d'une étoile en formation, connue sous le nom de "protoétoile L1527" et située dans la constellation du Taureau.

Countdown to a new star ⏳



Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: https://t.co/DtazblATMW pic.twitter.com/aGEEBO9BB8