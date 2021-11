Espace : la NASA teste la déviation d'un astéroïde

Et si l'on vous annonçait qu'un astéroïde se dirigeait droit vers la Terre ? Si ce scénario n'est que fictif, la NASA a déjà trouvé la solution pour détourner la trajectoire d'un astéroïde. Cette mission de défense planétaire devrait être testée d'ici un an.

La chute d'un astéroïde sur la Terre n'est qu'une hypothèse lointaine et fictive. Pourtant, la NASA se prépare déjà à l'éviter. "Nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où un astéroïde se dirigerait vers la Terre, et où nous devrions tester en temps réel cette technique", explique Lindley Johnson du département de défense planétaire de la NASA.



Un engin propulsé sur l'astéroïde pour le déjouer

La mission baptisée DART (Double Asteroïd Redirection Test), prend pour cible deux astéroïdes : un avec un diamètre équivalent au double de la hauteur de la tour Eiffel, et un second plus petit. Pour déjouer la trajectoire du plus petit astéroïde, un engin de 550 kilos sera propulsé afin de le percuter volontairement à la surface. "La partie principale de la fléchette est cent fois plus petite que l'astéroïde. Ça ne va pas le détruire, ça va juste lui donner un petit coup", assure Nancy Chabot, directrice de la coordination de la mission DART.