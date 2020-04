EN IMAGES. Changez-vous les idées avec ces photos de la "super Lune" observée cette nuit

Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, une pleine Lune s'est produite au point d'orbite le plus proche de la Terre.

En pleine épidémie de Covid-19, un peu de poésie et de réconfort venus de l'espace. Une "super Lune" a été observée dans le monde, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, quand la pleine Lune a atteint son point d'orbite le plus proche de la Terre. Dans le jargon, on dit que la Lune est arrivée au périgée de son orbite, précise Sciences et Avenir. En cette saison, on parle aussi de "super Lune rose", car elle coïncide avec l'apparition des fleurs de cette couleur.

Notre satellite suit en effet une orbite excentrique, ce qui signifie que sa distance avec la Terre varie chaque mois entre "environ 356 000 km et 406 000 km", selon l'observatoire de Paris. "Une super Lune peut être jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'une pleine Lune à son apogée", expliquait la Nasa en 2016. De quoi permettre de mieux y distinguer, même à l'œil nu, les zones sombres et les contrastes. Et de faire de jolies photos.