Donald Trump a-t-il vraiment déclaré que "la Lune est une partie de Mars" ?

Le président américain a lancé sur Twitter une charge contre les dépenses de la Nasa et son programme qui prévoit de renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024.

Un tweet lunaire. Le président des Etats-Unis a vivement critiqué, ou peut-être salué (?), le travail de la Nasa, vendredi 7 juin, dans un message publié sur Twitter, qui a suscité beaucoup de moqueries. En cause, un retournement de veste et quelques mots entre parenthèses, qui laissent entendre que la Lune "fait partie" de Mars. Mais qu'a bien pu vouloir dire Donald Trump ?

Dans ce message envoyé depuis son avion Air Force One, Donald Trump fait allusion au programme Artemis, qui a pour objectif de renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024, et d'y installer une présence durable. "Avec tout ce que nous dépensons, la Nasa ne devrait PAS parler d'aller sur la Lune - on l'a fait il y a 50 ans", attaque le président. "Ils devraient se concentrer sur les choses plus importantes comme Mars (dont la Lune fait partie), défense et science !", ajoute-t-il.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

Des critiques émises par Fox News ?

A priori le message ressemble à une attaque en règle contre la Nasa. Une pique étonnante de la part du président qui, moins d'un mois plutôt annonçait une rallonge d'1,6 milliard de dollars au budget de l'agence, pour viser la Lune : "Sous mon administration, nous restaurerons la grandeur de la Nasa en retournant sur la Lune, puis sur Mars."

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

Des journalistes, s'interrogeant sur les propos du président, ont repéré que la chaîne Fox Business, cousine de Fox News et favorite de Donald Trump, évoquait justement le sujet, avec à l'antenne le présentateur Neil Cavuto déclarant : "La Nasa se concentre à nouveau sur la Lune, mais est-ce que nous n'avons pas déjà fait ça il y a quelques décennies ?" Douze minutes plus tard, Donald Trump reprenait la rengaine.

"La Lune ne fait pas partie de Mars"

Mais sur Twitter, les internautes ont surtout été interpellés par cette parenthèse : "Mars, dont fait partie la Lune". Et ils se sont bien amusés.

"of which the moon is part of what exactly" pic.twitter.com/QxNxUZ9pPr — darth™ (@darth) June 7, 2019

"MOON"

"Yes Donald"

"DAY MOON"

"Yes of course Donald, whatever you say"

"PART OF MARS" pic.twitter.com/fo0Zi4jfhG — James Felton (@JimMFelton) June 7, 2019

Great. First Trump destroys America, now he's giving the moon to Mars. — Nick Jack Pappas (@Pappiness) June 7, 2019

"La Lune ne fait pas partie de Mars", ont répondu, plus sobrement, les esprits scientifiques. C'est un fait, la Lune et Mars n'ont pas grand chose de commun.

The moon is not part of Mars. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 7, 2019

Pour l'administrateur de la Nasa Jim Bridenstine, pas de doute, c'était en fait bien un message de soutien. "Comme l'a dit le président, la Nasa utilise la Lune pour envoyer des humains sur Mars", a-t-il écrit, lui aussi sur Twitter. En effet, la Nasa prévoit d'envoyer des humains sur la Lune, comme il y a 50 ans, mais surtout de placer en orbite lunaire une petite station qui devrait servir d'étape aux missions vers Mars.

As @POTUS said, @NASA is using the Moon to send humans to Mars! Right now, @MarsCuriosity and @NASAInSight are on Mars and will soon be joined by the Mars 2020 rover and the Mars helicopter. pic.twitter.com/Br1sTYfNzd — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 7 juin 2019