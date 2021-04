Dinosaures : quand Elon Musk imagine recréer Jurassic Park

Un nouveau projet incroyable du milliardaire visionnaire Elon Musk fait polémique. L’Américain souhaiterait recréer un Jurassic Park. "Nous pourrions construire un Jurassic Park. Ce ne serait pas d’authentiques dinosaures, mais avec 15 ans d’ingénierie et de développement, on pourrait avoir de nouvelles espèces super exotiques", a lancé Max Hodak, son bras droit, sur Twitter. Dans le film de Steven Spielberg, des hommes redonnent vie aux dinosaures. Est-ce seulement un délire de scénariste ?



Recréer des mammouths

"Le thème de départ de Jurassic Park, c’est de l’ADN qui est conservé dans une goutte de sang fossilisée, mais pour l’instant, les paléontologues n’ont jamais trouvé d’ADN aussi ancien", explique Philippe Labrousse, médecin anthropologue du laboratoire du musée d’Angoulême, en Charente. L’ADN se détruit avec le temps : le plus ancien fragment date d’il y a un million d’années, alors que les dinosaures ont de 65 millions d’années. À défaut de dinosaures, certains veulent créer de nouvelles espèces à base d’animaux plus récemment disparus : les mammouths. Un généticien de l’université d’Harvard a déjà commencé. Mais ces animaux hybrides pourraient-ils s’adapter au climat et seraient-ils viables ? Certains scientifiques estiment qu’il faudrait d’abord s’attacher à sauver les espèces en voie d’extinction.