Etats-Unis : "Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoin", annonce Elon Musk

Effet immédiat. Le prix du bitcoin est monté, mercredi 24 mars, profitant de l'annonce d'Elon Musk selon laquelle les achats de Tesla pourraient désormais être effectués avec la première cryptomonnaie aux Etats-Unis. Vers 12h20 mercredi (heure de France métropolitaine), le bitcoin s'appréciait de 3,8%, à 56 508 dollars (47 760 euros), tout en restant sous son plus haut historique, atteint plus tôt dans le mois à 61 742 dollars (52 181 euros).

You can now buy a Tesla with Bitcoin