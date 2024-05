Nuit magique dans toute la France, avec de fascinantes aurores boréales teintées de rose

Un festival dans toute la France, et bien au-delà. De très nombreuses images d'aurores boréales sont apparues sur les réseaux sociaux, vendredi 10 mai, avec des teintes de rose et de violet dans le ciel. Ce phénomène est la conséquence d'une tempête solaire d'une rare intensité, lors duquel "un nuage de gaz est éjecté rapidement, chauffé", explique à franceinfo Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de Côte d'Azur. "Ces aurores boréales peuvent apparaître quand ce gaz interagit avec l'atmosphère et le champ magnétique. Il y a eu quelques aurores boréales ces derniers mois, mais là, c'est vraiment très gros", commente l'astrophysicien, qui recevait, au même moment, "des centaines de photographies de toute la France".

Aurore boréale visible depuis les Cévennes en ce moment même au-dessus de l’horizon nord. Photo prise à main levée avec le téléphone ! C’est visible à l’œil nu si vous n’êtes pas en pleine ville ! pic.twitter.com/Hbh6bnu3gA — Guillaume Cannat (@GuillaumeCannat) May 10, 2024

"Il y a eu au moins quatre éruptions solaires et voilà tout qui arrive", commente encore le chercheur. Ces éjections de "masse coronale" proviennent d'une tâche solaire faisant environ seize fois le diamètre de la Terre, en parcourant plusieurs centaines de kilomètres par seconde. "Le Soleil a un cycle d'activité de dix à treize ans et nous sommes dans un pic." Ce phénomène concerne à la fois l'hémisphère Nord et Sud, explique Eric Lagadec, mais il est encore plus manifeste au Nord, davantage coutumier de ce type d'observations. "En Suède et en Norvège, ils doivent s'éclater. Cela devrait bientôt se déclarer au Québec si les conditions sont stables, et elles semblent l'être".

Eric Lagadec conseille aux curieux de sortir et de regarder vers le Nord, en s'éloignant de toute source de lumière. Et même en l'absence évidente d'aurore boréale, il est également possible de prendre des photographies avec un long temps de pose, pour voir potentiellement apparaître de belle surprises à l'arrivée. Et si vous avez manqué le spectacle de la nuit, persévérez. "Il y a encore des chances qu'il y en ait demain."

Le ciel nous offre un magnifique spectacle ce soir avec ces aurores, visibles également depuis la Dordogne ! #Aurora pic.twitter.com/jrmnaTElxd — Xplora (@XploraSpace) May 10, 2024

L'événement en cours devrait être d'une toute autre ampleur, quoique toujours moindre que la tempête solaire de 1859, la plus importante enregistrée selon la Nasa. Aussi connue sous le nom d'événement de Carrington, elle correspondait à un événement de niveau 5, et avait très fortement perturbé les communications par télégraphe.