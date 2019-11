Luminothérapie : efficacité prouvée contre la dépression

La luminothérapie serait une technique aussi efficace que les antidépresseurs, selon une étude française. Les chercheurs se sont basés sur sept publications scientifiques auxquelles 400 patients ont participé. Ils ont remarqué que les patients suivis par luminothérapie se remettaient plus vite de leur dépression, une dépression sévère qui dure plus de 15 jours et qui a des effets sur les vies professionnelle et personnelle.

Luminothérapie non remboursée

L'étude met en avant la complémentarité entre la luminothérapie et les anxiolytiques. S'exposer à une lumière tous les matins pendant 30 minutes permet de réguler l'horloge interne, rythmer la veille et le sommeil et d'activer les circuits de la sérotonine, cela équivaut à prendre un bain de soleil, ce qui est excellent pour le moral. Bémol : les appareils de luminothérapie coûtent une centaine d'euros qui ne sont pas remboursés. Et la luminothérapie est déconseillée aux personnes qui souffrent de troubles oculaires.

Par ailleurs, lundi 11 novembre, Mercure se placera entre la Terre et le Soleil. C'est la plus petite planète du système solaire. L'ombre de Mercure fera comme un petit point noir sur l'astre solaire entre 13h30 et 19h en France.