Reportage "C'est une superbe expérience" : des personnes sont venues du monde entier au Texas pour assister à l'éclipse solaire totale

L'éclipse solaire totale a traversé, lundi 8 avril, le Mexique, 15 États américains et a fini sa course au Canada. À Waco, l'éclipse a duré le plus longtemps, soit 4 minutes et 13 secondes. Des familles sont venues des quatre coins du Texas, de Louisiane et du monde entier pour assister à cet alignement parfait du Soleil, de la Lune et de la Terre.

"C'est cool, c'est une superbe expérience et inspirante qui touche tout le monde, s'enthousiasme Daniel Fasst qui est venu avec toute sa famille. Mais on ne peut pas la revivre, comme en grimpant une montagne, il faudra la chercher la prochaine fois si on veut revivre l'expérience."

Chacun a réagi à sa manière : les oiseaux sont partis se coucher avant de se rendre compte que le Soleil revenait, tandis que les lampadaires automatiques se sont allumés face à cette obscurité. Et tout d'un coup, il faisait dix degrés de moins. Meghan est encore sous le coup de l'émotion : "Ma fille et moi avons pleuré. Je n'arrive pas à l'expliquer, j'étais dépassé par ce que je voyais et ça m'a emmené aux larmes."

Not in the path of totality for the total solar #eclipse? On April 8, we'll bring totality to you by broadcasting from several locations along its trajectory, including @NASAGlenn—our only center in the eclipse’s path.



How to watch: https://t.co/H2JIZV3JH7 pic.twitter.com/71zcBAlYeZ — NASA (@NASA) April 2, 2024

Quand les écoles de la région n'ont pas fermé, ce sont les parents qui les ont encouragés à faire l'école buissonnière pour vivre cette expérience de science naturelle en direct. "Je suis aussi enseignante, et j'ai dit cette fois : non, moi aussi je prends ma journée", raconte Meghan.

L'éclipse passée, les enfants ont repris leurs jeux, comme si de rien n'était, mais cette expérience va quand même rester gravée en eux.