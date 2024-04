Eclipse solaire totale : quand sera-t-il possible d'observer ce phénomène en France ?

Dans le ciel d'Amérique du Nord, le Soleil, la Lune et la Terre ont rendez-vous pour une éclipse solaire totale, lundi 8 avril dans l'après-midi. Un spectacle unique visible à partir de 18 heures, heure française, dans une longue diagonale traversant le Mexique, les Etats-Unis et le Canada du sud-ouest au nord-est.

Pour observer au mieux cet événement astronomique exceptionnel, il faut être présent sur la trajectoire de l'éclipse, dans une bande de terre de 185 kilomètres de large allant de la côte Pacifique mexicaine à l'île canadienne de Terre-Neuve. Le phénomène est partiellement observable dans plusieurs territoires ultramarins français, notamment dans les Antilles et à Saint-Pierre-et-Miquelon, précise l'Observatoire de Paris. Si vous n'habitez pas en outre-mer ou en Amérique du Nord, il faudra s'armer de patience – et espérer vivre longtemps – pour pouvoir assister à un tel spectacle dans le ciel hexagonal.

Pas d'éclipse solaire totale en France métropolitaine avant 2081

La dernière fois qu'une éclipse solaire totale a été visible en France métropolitaine, c'était le 11 août 1999. Ce jour-là, une partie du nord du territoire avait été plongée en pleine journée dans l'obscurité.

Evénement astronomique rare, la prochaine éclipse totale de Soleil visible depuis l'Hexagone se produira dans cinquante-sept ans, le 3 septembre 2081. A cette occasion, elle sera observable dans le centre de la France, d'après les calculs réalisés par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Entre-temps, certains territoires ultramarins auront eu plus de chance. C'est le cas de la Guyane, qui sera aux premières loges d'une éclipse le 12 août 2045 et d'une seconde, le 23 septembre 2041. Lors de ces deux événements astronomiques, les Guadeloupéens et les Martiniquais pourront aussi profiter du spectacle, mais la visibilité sera partielle.

Une éclipse totale en Espagne le 12 août 2026

Pour les impatients et les astronomes amateurs, il est toujours possible de se rendre chez nos voisins ibériques dans deux ans. En effet, le 12 août 2026, l'Espagne sera le meilleur endroit pour contempler une éclipse solaire, selon les données de l'IMCEE. L'éclipse sera visible dans une diagonale allant de la Galice aux îles Baléares, si les conditions météorologiques le permettent.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas réaliser le voyage de l'autre côté des Pyrénées, l'éclipse sera visible depuis la France, mais de manière partielle. Si vous ratez ce rendez-vous, le Soleil et la Lune organisent une session de rattrapage un an plus tard, le 2 août 2027, pour une éclipse totale visible dans le sud de l'Espagne, en Algérie ou encore au Maroc.