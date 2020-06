EN IMAGES. Une rare éclipse solaire "cercle de feu" a été observée en Afrique et en Asie

Une éclipse annulaire, phénomène qui ne se produit qu'une ou deux fois par an, a pu être vue depuis le centre de l'Afrique jusqu'à l'océan Pacifique, dimanche matin.

De nombreux astronomes amateurs, en Afrique et en Asie, ont eu la chance d'observer, dimanche 21 juin, une rare éclipse solaire de type "cercle de feu", malgré les restrictions imposées par le coronavirus et des conditions climatiques parfois défavorables. Ce phénomène astronomique ne se produit qu'une ou deux fois par an, lorsque la Lune passe devant le Soleil dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour le cacher, mais pas entièrement. Il reste alors un anneau très brillant entourant le disque lunaire, appelé "cercle de feu". C'est la différence entre une éclipse annulaire et une éclipse totale, durant laquelle le soleil est totalement obscurci par la Lune.

Cette éclipse annulaire a débuté dimanche, peu après le lever du soleil, au centre de l'Afrique, traversant la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud et l'Ethiopie. Elle a ensuite été visible en Asie, depuis l'Inde et la Chine notamment, pour finir dans l'océan Pacifique, au sud de l'île de Guam, à 9h32 GMT. Seulement 2% de la surface de la Terre étaient concernés par la phase totale de l'éclipse, ce qui rend le phénomène exceptionnel. Voici quelques photos de cette éclipse annulaire coïncidant avec le solstice d'été.