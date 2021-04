Claudie Haigneré : portrait de la pionnière des femmes astronautes

Avec de l'audace et le goût de l'excellence, Claudie Haigneré est devenue en 1996 la première femme astronaute française. "Mon premier regard à travers le hublot dans la capsule Soyouz, je n'étais pas encore arrivée à la station Mir et où j'ai vu pour la première fois de ma vie une aurore boréale", se souvient Claudie Haigneré. L'aventure a démarré en 1985. La Française est alors médecin et est recrutée pour être astronaute.

"C'est vraiment le summum"

En 2001, Claudie Haigneré fait un deuxième voyage, cette fois à bord de la station spatiale internationale. "Elle est de loin la plus éduquée, la plus compétente. C'est elle qui a le plus d'année d'études supérieures de très haut niveau. Deux doctorats, c'est vraiment le summum", explique Jean-François Clervoy, astronaute français. Aujourd'hui encore, elle essaye de faire passer un message aux jeunes filles : oui, c'est possible.