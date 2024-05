Aurores boréales : quatre conseils pour réussir vos photos avec un smartphone

Après le spectacle naturel survenu dans la nuit du 10 au 11 mai, d'autres tempêtes solaires vont frapper la Terre d'ici le pic d'activité de notre étoile, qui est prévu pour début 2025. L'une d'elles pourrait nous parvenir vendredi.

Comment immortaliser des instants d'un spectacle fascinant, gratuit et rare ? Habituellement réservées aux pôles, des aurores – boréales et australes – peuvent être visibles à des latitudes surprenantes. C'est ce qui est arrivé en France et dans de nombreux pays de l'hémisphère nord, dans la nuit du 10 au 11 mai. Le ciel s'est teinté de rose et de violet sous l'effet d'une violente tempête solaire, un afflux massif de particules du Soleil éjectées à très haute vitesse en direction de la Terre. Une nouvelle salve pourrait frapper notre planète vendredi 31 mai, selon des médias spécialisés comme Space Weather Watch.

Ce type d'événement va probablement se renouveler d'ici la fin de l'année 2024 (ou le début de l'année suivante) lorsque le Soleil aura atteint son pic d'activité. En effet, notre étoile connaît des cycles d'environ onze ans et nous nous situons dans la dernière ligne droite avant son prochain maximum.

De nombreuses photos partagées sur les réseaux sociaux dans la nuit du 10 au 11 mai ont été prises avec des smartphones. Et les résultats sont bluffants, comme ce cliché du planétologue Thomas Appéré. Outre le fait de se tourner vers le nord, franceinfo vous livre cinq conseils pour documenter le prochain spectacle qui illuminera le ciel nocturne.

Les aurores s'étendent jusqu'au niveau du croissant lunaire 🌒, malheureusement saturé avec mon smartphone. pic.twitter.com/kenIM5Y6cj — Thomas Appéré (@thomas_appere) May 10, 2024

1 Fuyez la pollution lumineuse

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut avant tout se placer dans un cadre adéquat, c'est-à-dire là où la pollution lumineuse est réduite. "Dans la mesure du possible, si l'on peut faire juste 10-15 minutes de voiture pour s'éloigner des villes, c'est toujours mieux", souligne l'astrophotographe amateur Yann Sainty, co-découvreur d'une nébuleuse autour de la galaxie d'Andromède, dont le cliché a été sacré plus belle photo astronomique de l'année 2023.

Se trouver en altitude peut être un plus. Mais entre le placement à l'écart des lumières de la ville et celui en altitude, il vaut mieux privilégier le premier, selon Yann Sainty. Toutefois, les lumières de la ville ne sont pas forcément gênantes et les capacités des smartphones actuels sont assez puissantes pour s'en accommoder, comme le montrent ces photos.

Le spectacle se poursuit en Alsace comme ici depuis Selestat ! L'activité reste marquée avec encore des aurores boréales photographiables même avec un simple téléphone. Photos de Lino Z. pic.twitter.com/YI7QfMyz4a — Météo Suivi Alsace (@msa6768) May 10, 2024

2 Utilisez le mode "nuit" ou "pro"

Les smartphones présentent une grande variété d'appareils photo, qu'ils soient sous iOS (iPhone) ou sous Android (Samsung, Honor, Huawei...). Mais ils ont également des similitudes. "Les téléphones ont presque tous un mode 'pro' ou un mode 'nuit' pour faire des poses longues et capter le plus de lumière possible", explique Yann Sainty.

"Le plus simple pour faire vite, sans se prendre la tête, c'est de mettre le mode 'nuit' et le téléphone va tout régler tout seul." Yann Sainty, astrophotographe amateur à franceinfo

"Ma copine a pris des photos des aurores en mode 'nuit', tout automatique, et c'était incroyable. On les voyait vraiment bien", relate-t-il. Les appellations peuvent différer selon les modèles : il peut être appelé mode "nuit" ou encore "cliché nocturne". Bien souvent, il se remarque grâce à une icône en forme de croissant de lune. Il est aussi possible que le mode "nuit" s'active automatiquement, comme le montre ce tutoriel spécial pour iPhone.

"Avec les modes 'pro' de certains téléphones, on peut aussi régler la mise au point, par exemple. Il faut la mettre 'à l'infini' parce que les aurores sont tellement loin de nous qu'il vaut mieux la régler comme ça", abonde Yann Sainty. "Si on peut gérer l'ouverture [de l'objectif], il faut commencer par mettre le plus petit nombre possible. C'est contre-intuitif mais plus ce chiffre est petit, plus l'ouverture est grande." Une ouverture plus importante permet à l'appareil de capter davantage de lumière, ce qui est crucial dans un contexte nocturne.

3 Prenez votre trépied

"Comme ce sont des poses longues, il faut être absolument immobile pour que les photos soient propres", prévient Yann Sainty. Dans l'idéal, munissez-vous d'un trépied. Si vous n'en avez pas, poser son téléphone contre une vitre (sans trace) peut faire l'affaire. "S'appuyer contre un rebord de fenêtre, un rebord de table, ou contre un arbre si l'on est dans la nature, cela fonctionne aussi, commente l'astrophotographe. Si on fait bien attention à ne pas bouger, cela peut également fonctionner à main levée pour une pose de 3 secondes. Mais pour trente secondes, c'est impossible."

4 Faites plein de photos (pour en réussir quelques-unes)

La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Ou peut-être celle de l'adaptation, de la souplesse. Les téléphones peuvent proposer des poses de quinze ou trente secondes mais elles sont à prendre avec des pincettes. "Ce ne sont pas forcément les poses les plus longues qui font les meilleures photos. Tout dépend du contexte. Si vous avez beaucoup de lumière autour de vous, vous allez peut-être trop en capter. Cela va être surexposé et finir tout blanc", remarque Yann Sainty. Voici le résultat qu'a obtenu un internaute, de sa fenêtre, avec un temps de pose de cinq secondes.

Photo des aurores boréales vendredi soir de chez moi !



Grâce aux téléphones, en exposition longue, vous pouvez les apercevoir d'une manière belle et importante !



Alors je suis trop content, J'EN AI VU ! 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/l9g7G9dsWf — Flick (@Flick_08) May 13, 2024

Autrement dit, les différentes suggestions présentées plus haut dans cet article pour le réglage de votre smartphone ne sont que des points de départ à affiner progressivement.

"Le plus important avec un tel événement, quand on ne sait pas, c'est de faire le plus de tests possibles pour être sûr d'en avoir au moins quelques-unes de bonnes." Yann Sainty, astrophotographe amateur à franceinfo

"Il ne faut pas se perdre dans l'euphorie du moment, ou la peur de rater ses photos", abonde-t-il. Selon lui, il est crucial de bien prendre le temps d'examiner ses photos, de juger si elles sont réussies ou pas et de voir comment les améliorer. Il est possible de jouer sur le temps de pose, les différents paramètres disponibles dans son téléphone ou encore, tout simplement, de changer de cadre, suggère-t-il.

"Si une nuit comme celle du 10 mai se reproduit, elle ne va pas durer cinq minutes. Donc cela vaudra le coup de prendre le temps de mener des essais." Et le meilleur moyen de se faire des souvenirs photographiques d'un prochain épisode est, d'après Yann Sainty, de prendre en main son téléphone et d'explorer ses possibilités dès maintenant. "Cela évite de perdre du temps, et d'être dans le stress de la découverte des réglages."