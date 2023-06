Vrai Ou Fake : faut-il suivre les régimes TikTok ?

Sur les réseaux sociaux, et notamment la plateforme TikTok, des influenceurs proposent des produits et des régimes censés avoir des effets spectaculaires. Pourtant, certains conseils peuvent être dangereux pour la santé.

Pour perdre du poids avant l'été, il n'est pas toujours simple de savoir quoi mettre dans son assiette. Sur les réseaux sociaux, les conseils pour maigrir sont nombreux, avec des régimes plus douteux les uns que les autres. “La plupart du temps, c’est efficace sur le court terme. À partir du moment où l’on prive le corps d’un nutriment unique (...) forcément, il y a une carence, le corps s’adapte en déstockant”, explique Adélaïde d’Aboville, nutritionniste diététicienne. Selon elle, il est normal de perdre du poids, mais durant ce temps, “on abîme notre rein, notre foie”.

Des conseils qui rapportent gros aux influenceurs

Dans ces vidéos, il est dit qu’il est possible de perdre de la graisse sur une zone du corps en particulier. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas comme ça. “Le gras, c’est un seul et même organe. Quand on perd du poids par le biais de l’alimentation, on ne peut pas savoir où le poids va déstocker”, confie la nutritionniste. Des influenceurs donnent de fausses informations, car le gain derrière peut être important, avec la vente de leurs produits minceur, par exemple et ces produits ne sont disponibles à la vente que via les réseaux sociaux, comme l’affirme une influenceuse qui lutte contre les arnaques. Les vidéastes peuvent gagner énormément, des milliers d’euros, en vendant des produits et programmes minceur loin d'être bons pour la santé.

