Grippe, Covid-19 : les enjeux de la double vaccination

Les doses de vaccin contre la grippe saisonnière sont prêtes et seront autorisées à l'emploi dès le vendredi 22 octobre. La dose de vaccin pourra également croiser la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus. "On va pouvoir faire les deux vaccins, le même jour, ce qui va simplifier le troisième rappel contre le Covid-19. Il suffira d'en faire un dans chaque bras", explique Florence Savoyaud, pharmacienne à Paris. Faire une vaccination dans deux bras différents permet d'obtenir deux réponses immunitaires différentes.

Une vaccination en avance

Cette année, la vaccination contre la grippe s'effectue plus tôt. La raison est que le public visé par le vaccin contre la grippe est également le public ciblé par la troisième dose de rappel contre le Covid-19 : les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de pathologies chroniques. Dans les Ehpad, il est possible de se faire vacciner depuis le 19 octobre afin de se protéger face aux nombreux risques. "Nous avons déjà le virus de la bronchiolite, nous avons toujours le virus du Covid et nous allons avoir la circulation du virus de la grippe", note le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.