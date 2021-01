Covid-19 : le vaccin Moderna est une \"opportunité\", selon le Dr Élisabeth Bouvet

Le vaccin Moderna contre le coronavirus arrive en France lundi 11 janvier. Invitée des "4 Vérités" de France 2 lundi matin, la professeure Élisabeth Bouvet estime que "ce nouveau vaccin a, un peu près, les mêmes caractéristiques que le précédent, donc c'est une opportunité de plus de protéger les personnes les plus vulnérables". "Il a un avantage par rapport à l'autre (...) : il est plus facile à utiliser, car il est plus facile à stocker. On peut le garder au réfrigérateur pendant un mois et la décongélation se fait seulement à -20°C, donc ce sont des congélateurs classiques", explique la présidente de la Commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé (HAS).

Coup d'accélérateur

La stratégie de vaccination a été particulièrement critiquée pour sa lenteur. Pour le Dr Bouvet, "on aimerait aller plus vite, mais là, il faut reconnaître que l'on est limité, comme tous les pays de l'Union européenne, par le nombre de vaccins que l'on a à disposition". "Les choses n'ont pas commencé très vite en France, mais je peux vous assurer qu'il y a une mobilisation énorme des professionnels pour vacciner et que je pense que surtout la semaine prochaine, ça va monter un cran au-dessus", souligne ce médecin parisien. Élisabeth Bouvet estime qu'il est prévu, dans la phase ultérieure de la vaccination, que les pharmaciens pourront vacciner.