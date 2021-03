Covid-19 : ce que l'on sait des vaccinodromes qui vont bientôt ouvrir en France

Trente-cinq "mégacentres" de vaccination doivent être créés sur le territoire dans les prochains jours, et seront capables de pratiquer chacun 1 000 à 2 000 injections quotidiennes. L'un d'eux sera installé au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie.

Changement de cap. Dans un premier temps, l'exécutif s'était refusé à installer des "vaccinodromes" comme l'avait fait l'Allemagne. Mais désormais, pour passer à la vitesse supérieure, il compte mettre en place 35 "mégacentres" de vaccination d'ici avril, a confirmé la "task force vaccin" du gouvernement lors d'un point presse, mardi 23 mars. Car l'objectif reste d'atteindre à la mi-avril les 10 millions de premières doses injectées (contre 6,2 millions actuellement, comme le montre notre tableau de bord). Que sait-on de ces vaccinodromes à la sauce tricolore, nouvelle arme brandie par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 ?

Ils devront pratiquer 1 000 à 2 000 injections chaque jour

On sait d'abord à quoi doivent servir ces centres : à écouler les doses qui devraient enfin être livrées plus largement en avril. Notamment celles du vaccin américain Pfizer, "qui sera utilisé dans ces mégacentres", selon l'exécutif. "Juste sur ce vaccin-là, nous aurons une multiplication par plus de deux des livraisons entre fin mars et début avril, pour avoir quasiment 2 millions de doses hebdomadaires." Pour que ces doses se transforment au plus vite en injections dans les bras (et en montée du taux de vaccination), les mégacentres devront pratiquer "de 1 000 à 2 000 injections quotidiennes". A terme, le ministère de la Santé a fixé une cible d'"un à deux mégacentre par département", soit "100 à 200" sur tout le territoire, dont les 35 déployés dans les prochains jours.

"L'objectif est d'injecter un million de doses par semaine à travers ces mégacentres en avril." La "task force vaccin" du gouvernement à la presse

Des chiffres à comparer à la capacité moyenne des centres existants, qui n'effectuent en moyenne que 500 injections par semaine.

L'armée et les pompiers sont chargés de les installer

Relativement peu sollicitée jusque-là, l'armée devrait participer largement à l'installation de ces 35 premiers mégacentres. Il lui appartiendra en effet, ainsi qu'aux pompiers et à l'Assurance-maladie, de les monter très vite "dans les différents territoires en fonction des besoins", selon l'exécutif. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'avait déjà évoqué lundi lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart (Essonne).

"Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination – on peut les appeler 'vaccinodromes' ou 'mégacentres', quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national." Le ministre de la Santé, Olivier Véran en déplacement dans l'Essonne, le 22 mars

Mais ce sera aux "différents territoires, avec les autorités régionales de santé et les préfets, de décider des emplacements et de prévoir un plan territorial de montée en charge de la vaccination. Celui-ci pourra se reposer sur ces 35 mégacentres mais ira au-delà", selon la "task force vaccin". Autrement dit, les 35 mégacentres, s'ils "servent de base", n'excluent pas la création d'autres centres importants de vaccination.

Le Stade de France transformé en vaccinodrome géant

Certes, des gymnases avaient déjà été réquisitionnés comme centres de vaccination. Mais, pour changer d'échelle, d'énormes stades vont désormais être utilisés. Après le stade Vélodrome de Marseille, où l'on pique déjà à tour de bras, la vaccination va se déployer dans l'immense Stade de France à Saint-Denis, au cœur du département le plus touché par l'épidémie. Selon les derniers chiffres en date, l'incidence en Seine-Saint-Denis s'élève à 683 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants sur sept jours. Les services de réanimation sont submergés, et seuls 6,24% des habitants ont reçu une première dose de vaccin, contre 9,19% au niveau national.

"Je ne suis pas fan des métaphores guerrières, mais c'est sur le champ de bataille qu'il faut mettre toutes les armes que l'on a à notre disposition", a déclaré, le 20 mars sur franceinfo, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui vise les "2 000 personnes vaccinées par jour", après une "période de rodage probable de trois à quatre jours".

"Le Stade de France, c'est le patrimoine commun de tous les Français. Utiliser cet endroit qui a connu à la fois toutes les joies, avec les victoires sportives, et toutes les peines, avec les attentats, pour faire retrouver de l'espoir aux Français, c'est un très beau message." Mathieu Hanotin, maire (PS) de Saint-Denis sur franceinfo

De façon plus pratique, "l'idée, c'est qu'on puisse fonctionner au moins six jours sur sept, et sept jours sur sept si on a assez de doses, selon Mathieu Hanotin. Si on a les doses, on étendra les horaires, y compris en soirée." Pour faire fonctionner ce centre, la ville de Saint-Denis "va recruter 60 personnes et le département de Seine-Saint-Denis va en recruter 100", toujours selon le maire. Le vaccinodrome du Stade de France devrait ouvrir le 6 avril, a annoncé Mathieu Hanotin sur BFMTV, mardi. "C'est la date sur laquelle on travaille, c'est l'objectif prévu de tout le monde, mais in fine, c'est le préfet [de Seine-Saint-Denis] qui décide. C'est lui qui a le final cut", a-t-il précisé à franceinfo.

Des "vaccidrives" sont aussi envisagés

D'autres projets sont sur la table. Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, a ainsi proposé sur franceinfo des "vaccidrives", à l'image des drives de la grande distribution.

"Les gens pourront faire leur visite médicale de chez eux, ils recevront un QR code et ensuite ils viendront avec leur voiture pour se faire vacciner." Laurent Degallais, maire (Mouvement radical) de Valenciennes à franceinfo

L'élu a ensuite expliqué que sur ces vaccidrives, on mettrait les patients "sur un parking avec un écran géant où on leur présente un film sur le centre hospitalier, la ville de Valenciennes pendant les 15 minutes nécessaires après la vaccination et ensuite ils peuvent repartir". Une proposition accueillie avec prudence par la "task force vaccin" : "On ne l'exclut pas du tout, on n'y est pas opposés, mais pour l'instant, les mégacentres sont la solution qui permet de maximiser au mieux l'organisation."