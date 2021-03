Covid-19 : en Allemagne, 440 "vaccinodromes" qui tournent à plein régime

Ouverts tous les jours de 7 heures à 22 heures, soit 15 heures par jour, les quelque 440 centres de vaccination contre le coronavirus Covid-19 répartis sur tout le territoire allemand fonctionnent tous de la même façon. Et leur efficacité a de quoi donner des idées au gouvernement français.

Dans celui de Marbourg, au centre de l'Allemagne, dès l’entrée, un espace administratif où l’on donne l’invitation reçue par courrier avec une heure précise de rendez-vous. Puis une salle d’attente. Ensuite, les patients sont dirigés vers une de la vingtaine de cabines de vaccination. Chacune est numérotée, mais on ne trouve jamais, par superstition, la cabine numéro 13.

Les cabines de vaccination, chacune numérotée. (LUDOVIC PIEDTENU / RADIO FRANCE)

Enfin, avant la sortie, se trouve un espace de détente où la personne vaccinée doit rester au moins quinze minutes sous le regard attentif des personnels de la Croix-rouge et de Die Johanniter, une autre organisation dont Stefan Chinbein est le porte-parole ici au centre de Marbourg. "Vendredi dernier, explique ce dernier, on a vacciné 1 100 personnes en seulement 9 heures pour un centre conçu pour 1 260 vaccinations sur une journée de 15 heures. Donc nous y arrivons facilement."

"Nous sommes des organisations habituées à gérer des catastrophes, on sait réagir vite et s’adapter et tout ce qui a été planifié sur le papier fonctionne aussi dans la pratique." Stefan Chinbein à franceinfo

L’armée est aussi souvent présente pour apporter un soutien logistique, principalement pour assurer les livraisons de vaccins jusqu’à ces centres.

À partir du mois d’avril, la vaccination sera possible chez les médecins libéraux, en plus de ces vaccinodromes. Si bien qu’avec plus de vaccins disponibles, le ministère de la Santé espère une sensible augmentation du nombre d’Allemands vaccinés.