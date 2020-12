Coronavirus : peut-on faire confiance au vaccin ?

Pour trouver les derniers résultats des essais sur le vaccin Pfizer, il faut se contenter de communiqués de presse. En effet, il n'existe pas encore de publication dans des revues scientifiques. Le laboratoire a toutefois déposé des dossiers complets devant les agences réglementaires pour obtenir l’homologation du vaccin, et les experts britanniques ont donné leur feu vert la semaine dernière. Si la nouvelle technologie de ces vaccins à ARN inquiète également, pour l’infectiologue Anne-Claude Cremieux, "l’innovation en soi n’est pas source d’inquiétude" mais "d’une surveillance et d’une vigilance renforcées".

Des effets indésirables légers mais fréquents

L’agence du médicament américaine (FDA) a publié dans l’après-midi du mardi 8 décembre des données de Pfizer. Le rapport d’une cinquantaine de pages de la FDA ne signale certes aucun effet secondaire grave, mais "des effets indésirables anodins fréquents et très gênants", rapporte Damien Mascret, journaliste France Télévisions et médecin, sur le plateau du 20 Heures. Parmi ces effets indésirables, une douleur au point d’injection "dans plus de 80% des cas", des réactions de fatigue dans 63% des cas, des douleurs musculaires dans 38% des cas, ou encore "dans 14% une fièvre".