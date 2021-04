Vaccin contre le Covid-19 : comment expliquer le retard de Sanofi Pasteur ?

Début 2020, alors que les recherches destinées à trouver un vaccin contre le Covid-19 commençaient à peine, la France misait légitimement de gros espoirs sur son champion, Sanofi Pasteur. Mais un an plus tard, il faut se rendre à l'évidence : le laboratoire pharmaceutique français est totalement absent de la campagne de vaccination qui se déroule dans l'Hexagone. "La technique choisie par Sanofi Pasteur au départ ne donne pas de résultats, c'est pour cela qu'il y a un an de retard", décrypte Jean-Christophe Batteria, journaliste de France Télévisions.



Trois plans sociaux en dix ans

Mais les choix technologiques du leader pharmaceutique français ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. "D'après Force ouvrière, le département Recherche et Développement de Sanofi Pasteur a connu trois plans sociaux en dix ans", précise le journaliste. Avant d'ajouter, avec une pointe d'optimisme : "Le laboratoire travaille sur un vaccin qui serait beaucoup plus stable et facile à conserver. Si on devait subir des campagnes de vaccination récurrente à terme, il pourrait donc avoir sa revanche."