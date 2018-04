Sportifs de grande taille : du "très haut" niveau

C'est un problème de taille. Comment passer inaperçu quand on mesure 2,09m ? Kevin Le Roux, joueur de l'équipe de France de volley, est un garçon qui fait tourner les têtes, et pas seulement pour sa notoriété. "Je suis regardé quand je marche dans la rue oui, mais après on s'habitue et on passe à autre chose", rigole le joueur de Rennes.

Problèmes de dos

Dans son petit appartement rennais, Kevin Le Roux partage son quotidien avec une volleyeuse américaine, Cursty Jackson... et son 1,88m. "Quand je porte mes talons et que l'on marche ensemble dans la rue, je vois les gens se dire 'Oh mon dieu'“, assure la joueuse. Kevin Le Roux s'amuse de son gabarit, mais il souffre parfois de problèmes de dos et dans son monde, passer une porte, c'est affronter le danger. Sur un terrain de volley en revanche, Kevin Leroux est dans son élément.

