Randonnée : la nouvelle pratique sportive préférée des Français

Au milieu des champs, à côté des moutons dans la prairie, des promeneurs se baladent au pied du Mont-Saint-Michel (Manche). "C'est magique, surtout en plein milieu des marais", observe Anne, une randonneuse qui vient de terminer un périple de 250 kilomètres entre Nantes et le Mont. Comme Anne, 18 millions de Français mettent un pied devant l'autre au fil des saisons. Pourtant pas amatrice de marche à pied, Anne parcourt de grandes distances seulement depuis un an et la crise du Covid-19. Peu à peu, elle élargit son horizon. "Je me vide la tête complètement en marchant", ajoute-t-elle.





Une marche entre banlieue et nature



L'aventure se vit parfois en bas de chez soi, aux portes de Paris par exemple. À la gare RER de Massy-Palaiseau (Essonne), tout le monde descend. Un groupe de 80 citadins part pour 20 kilomètres de marche. Le guide propose un style de randonnée en banlieues dans lesquelles ville et nature sont étroitement liées. Les marcheurs zigzaguent entre des parcs et la route nationale. Sur le chemin, des haltes régulières font oublier la distance. "Ça me fait trop mal les pieds, je pense que je n'ai pas apporté les chaussures adaptées, c'est la première fois. Mais j'aime beaucoup, c'est à refaire", sourit une randonneuse.