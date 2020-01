Le running touristique, une activité en plein boom

Améliorer son cardio et se cultiver en même temps, c'est possible avec le running touristique. Un footing culturel est organisé une fois par mois à Rouen (Seine-Maritime). De nombreux sportifs se prennent au jeu d'une activité qui allie running et présentation de sites culturels. "Les Vikings arrivent chez nous, avec leur culture à eux", explique Laurence Catel, titulaire d'une formation d'archéologie et de coach sportif. Pour se muscler le corps et le cerveau partout dans le monde, il y a l'application "Runnin' City".

Une multitude d'applications

Son fonctionnement est simple : choisissez votre ville et laissez-vous guider ! Tout au long de votre footing, l'application commente les centres d'intérêt sur votre passage. Beaucoup d'autres applications existent, comme "Go running tours" ou encore "Urbirun". Et pour cause, le running touristique est en plein boom, partout dans le monde.