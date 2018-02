Sommeil : de nouvelles méthodes à l'essai

Un Français sur trois se plaint de mal dormir. De nouvelles méthodes émergent pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Exemple avec Maïlys, 17 ans. Il y a deux ans, elle a commencé à avoir des problèmes pour dormir, et surtout pour s'endormir. Le médecin soupçonne un problème de rythme biologique. Après des tests, un constat : la jeune fille manque de mélatonine au moment de s'endormir. La mélatonine est l'hormone du sommeil, elle est produite naturellement par une petite glande, l'épiphyse. Sans lumière, la sécrétion de mélatonine augmente et permet l'endormissement. En présence de lumière, la mélatonine n'est plus libérée et cela facilite le réveil.

Augmentation des ventes en pharmacie

Le matin, elle porte d'étranges lunettes lumineuses. Elle suit ce traitement depuis huit mois pour ce trouble fréquent. L'utilisation de la mélatonine synthétique vient des États-Unis. En France, on la trouve depuis 2011 dans les pharmacies. Depuis un an, ce préparateur a constaté une augmentation de plus de 20 % de ses commandes. En l'absence d'effets secondaires, la mélatonine permet aussi d'éviter de prendre des somnifères.

