Sous hypnose et sans anesthésie, il se fait opérer du cœur

"Voilà monsieur Loison, on est en début d'après-midi. Nous allons donc faire ce soin, cet examen. On est bien. Il y a toute l'équipe qui est ici parmi nous. Les médecins qui se préparent." L'infirmière rassure ce patient pas comme les autres. A 83 ans, il s'est porté volontaire pour une opération du cœur, sous hypnose et sans anesthésie générale.

"Aucun souci technique"

En seulement quelques minutes, monsieur Loison ferme les yeux, il est détendu, comme si c'était une opération normale. L'équipe chirurgicale lui pose ensuite une nouvelle valve alors qu’il est toujours conscient. Pas de douleur, quelques sensations étranges, mais le retraité reste calme.



"C'est une intervention dans le calme, sans produits anesthésiques, sédatifs ou anxiolytiques. Le patient sera dans dix minutes quasiment comme vous et moi. On n'a eu aucun souci technique", explique le chirurgien. Avant de rappeler que si l'hypnose ne marchait pas, les produits plus classiques sont à portée de main.



Extrait du magazine "13h15 le samedi" du 24 novembre 2018