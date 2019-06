Soupçons de maltraitance sur une patiente handicapée à l\'hôpital Necker

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences sur personne vulnérable". La patiente, mineure, aurait été mise à terre et humiliée.

Deux agents hospitaliers, hilares, à côté d’une patiente handicapée mineure, à terre. C’est ce qu’a rapporté un riverain de l’hôpital Necker, à Paris, le 26 mai dernier. Le 7 juin, le parquet de Paris a annoncé qu’il avait ouvert une enquête pour "violences sur personne vulnérable". Les agents ont pour leur part été suspendus à tire conservatoire par l’établissement.

Un agent aurait posé son pied sur le torse de la patiente, l’autre prenant des photos

Dans un communiqué publié le 5 juin, l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a affirmé avoir été alertée par le riverain témoin. Celui-ci aurait par ailleurs vu l'un des agents poser son pied sur le torse de la patiente, pendant que l’autre prenait des photos de la scène, selon Franceinfo. Deux autres employés seraient alors arrivés pour venir en aide à la patiente, la ramenant dans son service. La direction de l'établissement a depuis diligenté une enquête administrative, après avoir visionné les bandes de vidéosurveillance.

L'AP-HP déclare avoir informé le père de la jeune fille et s’est engagée "à faire toute la lumière sur les faits", d’après Franceinfo. Son porte-parole a néanmoins indiqué qu’"à ce stade, on ne sait pas ce qui s’est passé". L’AP-HP a de plus affirmé avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République de Paris. Les investigations ont été confiées par le parquet à la brigade de protection des mineurs.