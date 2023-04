Santé : le surpoids entraîne des conséquences sur l’arthrose des genoux

Les kilos en trop font courir un risque d’aggravation de l’arthrose pour les genoux. Les explications du médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 12/13.

Les genoux subissent le plus les conséquences du surpoids. "L’arthrose des genoux – la gonarthrose – est beaucoup plus fréquente quand on a des kilos en trop", explique Damien Mascret sur le plateau du 12/13. Pour le prouver, des médecins de l’université de Californie "ont eu l’idée de regarder comment évoluait l’arthrose du genou sur quatre ans chez des gens en fonction de l’évolution de leur poids."

Perdre du poids diminue les douleurs

"Résultat : ceux qui ont pris plus de 5% de poids, qui sont par exemple passés de 100 à 105 kg, avaient un risque d'aggravation de l'arthrose augmenté de 29%. Alors que ceux qui avaient perdu 5% de poids, avaient un risque d'aggravation de l'arthrose diminué de 31%", détaille Damien Mascret. Perdre du poids aiderait aussi à diminuer les douleurs de la marche. "Dans l'étude californienne, on voit que prendre du poids augmente les douleurs. En revanche, bonne nouvelle, perdre quelques kilos diminue les douleurs", conclut le médecin.