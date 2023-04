États-Unis : un jeune soldat arrêté pour diffusion de documents confidentiels

Des documents hautement confidentiels du Pentagone se sont retrouvés sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Un membre de la garde nationale aérienne, âgé de seulement 21 ans, avait partagé ces notes confidentielles sur internet, sans que cela n'éveille aucun soupçon.

Son nom et son adresse étaient sortis dans la presse. Le jeune homme a placé les mains sur la tête et s’est rendu sans résister aux soldats américains. Jack Teixeira, 21 ans, a été immédiatement placé en garde à vue. Des charges particulièrement lourdes ont été retenues contre lui "dans le cadre d’une enquête pour détention et transmission illégale de documents classés de la défense nationale", a déclaré Merrick Garland, procureur général des États-Unis.

Des centaines de pages publiées en ligne

Le jeune soldat de l’armée de l’air, spécialiste de l’informatique, avait accès à des documents confidentiels. Il les a partagées sur le réseau social Discord pour dénoncer selon lui les abus de pouvoir de l’armée américaine, tout en demandant aux interlocuteurs de ne pas les faire sortir publiquement. Mais des centaines de pages ont été publiées en ligne. On y lit le bilan de la guerre en Ukraine, les demandes formulées par le président Zelensky pour combler les faiblesses en matériel de son armée et même quelques plans d’actions.