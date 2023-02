Santé : l’obésité et le surpoids touchent près d’un Français sur deux écouter (2min)

Près d’un français sur deux se trouve en surpoids et le taux d'obésité a doublé en l'espace de 30 ans en France. C'est ce que rappelle une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du CHU de Montpellier.

Article rédigé par Anne Le Gall Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Une personne en surpoids sur un parking. (PIERRE HECKLER / MAXPPP)

Le surpoids touche 47% des Français, et l'obésité concerne 17% des adultes.Ces chiffres de 2020, (qui sont les derniers disponibles ), montrent également des différences régionales : l'obésité concerne davantage le Nord et l'Est de la France que l'Île-de-France, les Pays de Loire, ou le Sud-Est. Mmais globalement ces chiffres dessinent une trajectoire française inquiétante, explique Annick Fontbonne, chercheuse à l'Inserm, qui a co-dirigé cette étude : "Les Français ont pendant longtemps gardé un poids à peu près normal par rapport à tous leurs voisins européens mais là, on a une pente qui apparemment est plus forte que celle décrite pa l'OMS pour la région Europe." Cette hausse de l'obésité est particulièrement marquée chez les jeunes Français, les 18-34 ans. Avec, à la clé, une augmentation du risque à long terme de maladies cardio vasculaires, de diabète et de nombreuses formes de cancers. Cette augmentation de l'obésité en France s'explique avant tout par l'alimentation, plus que par le manque d'exercice, disent ces chercheurs. Le problème c'est l'augmentation de la part d'aliments industriels dans les menus car un gramme d'aliment ultra-transformé a une densité calorique plus forte que le même aliment préparé à la maison. Évidemment, derrière ce recours aux plats préparés, il y a la question du pouvoir d'achat et du manque de temps. C’est pour cela que les chercheurs insistent sur le rôle des politiques publiques, qui doivent aider les Français à faire des choix alimentaires plus sains. Le nutri-score est une bonne chose mais ça ne suffit pas. Une nouvelle génération de traitement À côté des solutions chirurgicales, réservées aux cas d’obésité sévère, il y a actuellement une nouvelle génération de traitement qui arrive. Ces médicaments (déjà connus dans le traitement du diabète) miment l’action de certaines hormones intestinales et contribuent à réduire l’appétit. Les essais cliniques montrent des effets encourageants avec une perte pouvant dépasser 10% du poids total mais les médecins manquent encore de recul sur les effets secondaires. D’autres données de sécurité sont attendues, avant la mise sur le marché de ces nouveaux médicaments pour traiter l’obésité.