Noyades : à La Baule, des stages pour apprennent à réagir en cas de chute dans une piscine

Savoir réagir vite : sous l'eau, Émilien doit enlever d'abord ses chaussures, puis son pantalon. Les enfants sont habillés, car ils doivent simuler une chute accidentelle dans une piscine. Ils enchaînent ensuite les exercices de natation, d'aisance et d'endurance. Ils doivent tenir entre 4 et 5 min d'effort, le minimum lorsqu'il faut attendre du secours. "Rien que le fait de tomber dans l'eau, s'ils perdent le repère ne serait-ce qu'une seconde, ça peut virer à la catastrophe. Là, ils sont capables de reprendre le repère, sans lunettes, et de se situer par rapport au bassin", explique Elodie Lagrange, maître-nageur référente "Savoir-nager en milieu naturel".

La prévention fait baisser le nombre de noyades en France

Une piscine de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) propose durant l'été des stages de prévention. 26 % des noyades ont lieu en piscine. De quoi apprendre les bons réflexes, et de rassurer les enfants. Ce jour, les trois stagiaires ont validé le test. "Je serai toujours très présente", note toutefois la grand-mère d’Emilien, Sylvie Brunet. En 2021, près de 1 500 noyades sont survenues en France, dont près de 400 mortels. Le chiffre est en baisse, notamment grâce à la prévention.