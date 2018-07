Dons du sang : la pénurie estivale

À Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, l'appel aux dons de sang est lancé, mais sur la plage, les vacanciers ne se bousculent pas pour donner. Le manque de donneurs de sang est un problème récurent en cette période estivale. Cette année, la pénurie est encore plus importante en raison de plusieurs facteurs qui préoccupent davantage les Français : les vacances, la Coupe du monde de football et la canicule. Les stocks sont donc en baisse et l'Établissement français du sang lance une campagne d'urgence.

La peur comme obstacle au don

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, cette maison du don est presque vide. Seuls les habitués sont au rendez-vous. Donner son sang ne prend que trois-quart d'heure, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de cinquante kilos et être en bonne santé. Pour un nouveau donneur, la peur est le premier obstacle à surmonter.

