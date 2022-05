Transplantation de rein : un don particulier entre époux

Pour ce couple, c’est une journée qui restera dans les mémoires. Le mari, Philippe, âgé de 53 ans, va faire un cadeau un peu particulier. Il va offrir son rein à son épouse, qui a été diagnostiquée d'une insuffisance rénale sévère provenant d’une maladie héréditaire. Pour son mari, il était normal de procéder à cette transplantation. "C’est une solution médicale et si je peux être une partie de la solution, je le suis", confie Philippe Schiano.



Une longue préparation

Avant de procéder à une greffe, il faut tester la compatibilité entre les deux époux. S'ensuit une série de rendez-vous préparatoires pour expliquer et accompagner le greffé et le donateur. Il faut évidemment veiller à la bonne santé du receveur, mais à ne pas porter préjudice à celui qui fait un don d’organe. Lors de l’opération, tout est une question de timing et il ne faut pas laisser sans oxygène l’organe prélevé. Le greffé recevra son rein un peu plus de deux heures plus tard.